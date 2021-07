Co się stało z medalionem z Trybunału Koronnego w Lublinie?

W nocy z 10 na 11 lipca Czytelnicy poinformowali nas o nietypowej akcji strażaków. - Siedzieliśmy z kolegą w restauracji Trybunalska. Było już późno, kiedy nagle usłyszeliśmy huk. Okazało się, że z budynku Trybunału odpadł kawałek elewacji. Dosłownie rozsypał się na tysiąc kawałków - opowiadał nasz Czytelnik. Spadła wtedy głowa znajdująca się po lewej stronie elewacji.

- Chwilę wcześniej przechodzili w tym miejscu ludzie. To mogło skończyć się tragedią. Dobrze, że to było w nocy, bo inaczej mogłoby się komuś coś stać. A jakby to było podczas ślubu albo kiedy ludzie szli do pracy? - dodał.