Co z mieszkańcami gminy Jastków, których przychodnia została zamknięta?

– Kiedy byłam w przychodni w piątek 6 maja, nikt mi nie powiedział, że to ostatni dzień funkcjonowania ośrodka. Wręcz przeciwnie: przyszłam po receptę dla mamy na stale przyjmowany lek i pani w rejestracji powiedziała, że zaprasza po odbiór w poniedziałek po południu. Wtedy przychodnia już była zamknięta – mówi jedna z mieszkanek Jastkowa.

Sprawa dotyczy przychodni Nordmedic w Panieńszczyźnie w gminie Jastków. Czytelniczka, która poinformowała „Kurier” o problemie, sama zapisana jest do placówki w Lublinie, ale zarówno jej mama, jak i dzieci byli pacjentami poprzedniej. Wpływała na to przede wszystkim bliska odległość i łatwy dostęp do ośrodka.