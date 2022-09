Codziennie 4 dzieci usiłuje popełnić samobójstwo. Kup cegiełkę i pomóż temu zapobiec

Kto jest zagrożony?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez GUS w każdej klasie szkolnej przynajmniej jedno dziecko żyje w biedzie. Liczy się także pochodzenie – stopa ubóstwa skrajnego na wsiach jest czterokrotnie większa niż w miastach. Lockdowny też odbiły się echem – na każde dziecko wpłynęła także nieregularna, przedłużająca się izolacja od rówieśników, tak potrzebnych w tym wieku. Wisienka na tym niechlubnym torcie to ogromne problemy finansowe wielu rodzin – duża część jeszcze niedawno mogąca pozwolić sobie na dodatkowe wydatki na dzieci (uzupełniającą edukację, wyjazdy wakacyjne czy rozrywkę), teraz ogranicza się do minimum egzystencji wynoszącego miesięcznie jedynie 640 złotych na osobę. Rodzice stają przed dylematem - czy podjąć pracę dorywczą i zapewnić godny byt, czy być bardziej obecnym w życiu swoich pociech? Jeśli całokształt tej sytuacji często przytłacza nas, dorosłych, to możemy wyobrazić sobie jak wygląda w umysłach naszych dzieci i jak wielki uszczerbek na ich zdrowiu powoduje. To najwrażliwsza z tkanek społeczeństwa.