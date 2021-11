Coś się w ludziach zmienia, przełamuje. Niezwykła inicjatywa grupy miłośników historii

Owocna współpraca

Kamil Kubica mieszka w Alojzowie, w gminie Werbkowice. Od dawna interesuje się historią regionu oraz genealogią. Dwa lata temu wybrał się na wycieczkę rowerową do Czerniczyna. Szukał tam starego cmentarza prawosławnego, który funkcjonował kiedyś ok. 1 km na zachód od drogi z Hrubieszowa do Dołhobyczowa. Nie znalazł go.