„Covid to przyczajony tygrys, ukryty smok”. Ministerstwo żyje nadzieją, że nie zaatakuje Joanna Jastrzębska

Lubelski Urząd Wojewódzki

Apogeum kolejnej fali covida będzie w drugiej połowie sierpnia i przyniesie średnio do 10 tys. zachorowań dziennie albo w pierwszej połowie, kiedy zakazi się średnio o 2 tys. osób mniej. Minister zdrowia Adam Niedzielski przyjechał do Puław, żeby powiedzieć, co dalej na pandemicznym placu boju.