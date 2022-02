COVID wpływa na zdrowie psychiczne. „Czeka nas coś w rodzaju społecznego zespołu stresu pourazowego” - twierdzi psychiatra

– Covid rozwalił mi wszystko: psychikę, zdrowie, organizację. Zupełnie nie wiedziałem, co się dzieje i czy z powodu choroby nie umrę. Dobijająca na co dzień samotność stała się jeszcze gorsza. Poza tym ciągle męczy mnie widmo tego, że mogłem umrzeć. Rozjechało mnie to emocjonalnie – mówi dwudziestotrzyletni Piotr. Jak dodaje, w związku ze stanem zdrowia po zaliczeniu egzaminów w sesji planuje wziąć na studiach urlop dziekański.