Covid-19, infekcje grypowe, wirus RSV. Wojewoda lubelski o przyczynach zapaści pediatrii na Lubelszczyźnie

Placówką, która najbardziej odczuwa wzrost liczby pacjentów, jest Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Pisaliśmy o tym niejednokrotnie.

– Obserwujemy w ostatnich miesiącach wzrost liczby dzieci hospitalizowanych w USzD, co wynika z sezonowości zachorowań na RSV i grypę oraz epidemii SARS-CoV-2. Trudno porównać liczby hospitalizacji dzieci z ubiegłymi latami ze względu na różne uwarunkowania – tłumaczy Agnieszka Osińska, rzeczniczka prasowa szpitala. – W związku z ograniczeniami w dostępności łóżek pediatrycznych w województwie lubelskim obecnie przyjmujemy dzieci głównie z infekcjami układu oddechowego, pokarmowego i innymi schorzeniami, które mogłyby być realizowane w szpitalach mniej specjalistycznych. Niestety z tego powodu realizujemy zdecydowanie mniej procedur wysokospecjalistycznych – dodaje.

Lech Sprawka podkreśla, że na obecną sytuację oddziałów pediatrycznych w regionie miał wpływ „wyjątkowy splot zdarzeń”.

– Nie można oceniać całego systemu na podstawie jednego roku, zwłaszcza że był on czasem szczególnym. W naszym województwie są szpitale, które w ostatnich latach na oddziałach pediatrycznych miały zajętych tylko 20 proc. łóżek. Globalna liczba hospitalizacji rokrocznie spada, i to widać w danych od wielu lat – tłumaczy wojewoda. – Na obecny kształt lubelskiej pediatrii złożyły się nie tylko zakażenia koronawirusem, ale także wzrost zarażonych wirusem RSV i większa liczba pacjentów z infekcjami grypowymi. Do tego trzeba dołożyć remont w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, przez co jest tam mniej miejsca, oraz zawieszenie oddziału pediatrycznego w Zamościu i duże ograniczenie funkcjonowania pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie – wylicza Sprawka.