„Cud nie jest dla niedowiarków”. Co pozostało w pamięci lublinian po lipcu 1949 r.?

Mijają 72 lata odkąd na wizerunku Matki Bożej z archikatedry lubelskiej dostrzeżono krwawą łzę. Przez kolejne dni i lata wierni mówili o cudzie, a władze komunistyczne o wielkiej mistyfikacji. Co po latach w pamięci lublinian pozostało po tamtych wydarzeniach?

Najbardziej widzialną pozostałością są coroczne obchody organizowane przez władze kościelne w archikatedrze. Zazwyczaj łączą się one z wizytą znakomitego gościa, biskupa, często spoza Polski. Jest procesja różańcowa z obrazem, która przechodzi przez centrum Lublina. To najbardziej widoczne znaki pamięci tamtych wydarzeń.

Przez dekady PRL o cudzie lubelskim nie można było mówić publicznie.

Wiedzę o tych wydarzeniach rodzice przekazywali dzieciom, a dzieci swoim dzieciom. Mówiono o tym w gronie najbliższych zaufanych osób. Innej drogi rozprzestrzeniania informacji nie było, bo przez lata o cudzie nie można było oficjalnie mówić, ani pisać. Za wspominanie o wydarzeniach z lipca 1949 r. groziły represje. Ta wiedza była mocno tłumiona. Mimo to, co roku w rocznicę wydarzeń do Lublina ściągali liczni wierni, również spoza diecezji, a nie były to przyjazdy zorganizowane. Pracując nad książką, udało mi się ustalić, że pamięć o cudzie lubelskim jest kultywowana m.in. w województwie wielkopolskim. To dlatego, że dr Zygmunt Dambek, jeden z naukowców badających ciecz, która pojawiła się na obrazie, dostał nakaz opuszczenia Lublina i zamieszkał w Wielkopolsce. Opowiadał o swoich doświadczeniach dzieciom i wnukom. Jego wnuczka pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i przyjeżdża do Lublina na uroczystości rocznicowe.