Cudzoziemcy na Lubelszczyźnie wydają mniej. „Mały ruch graniczny praktycznie zanikł”

– Brakuje nam naszych braci Białorusinów - przyznaje Jacek Danieluk, burmistrz Terespola. – Jeżeli przed pandemią pod sklepami w Terespolu co druga rejestracja była białoruska, to teraz przyjezdnych jest jak na lekarstwo. Jeśli chodzi o liczbę osób przekraczających granicę, to mamy teraz zaledwie 10 procent tego, co było jeszcze dwa lata temu.

– Mały ruch graniczny praktycznie zanikł. Sklepy stoją - mówi Wojciech Sawa, wójt gminy Dorohusk. Jeszcze dwa lata temu do sklepów w Dorohusku przyjeżdżały ukraińskie wycieczki. Żeby obsłużyć rosnący ruch część sklepów przestawiła się na funkcjonowanie całodobowe.

Złotą passę przerwała pandemia. – Ukraińców prawie nie widać. Zakupy robią jedynie ci, którzy wracają z pracy w Polsce – dodaje wójt.

Spostrzeżenia mieszkańców nadgranicznych miejscowości potwierdzają dane Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. W pandemicznym 2020 r. cudzoziemcy zarejestrowali na przejściach granicznych w województwie lubelskim 381,2 tys. dokumentów Tax Free.