Cykl letnich wydarzeń rozpoczyna się kiermaszem żywności tradycyjnej już w ten weekend Aleksander Janicki

Łukasz Kaczanowski/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne

Żywność regionalna, tradycyjna, ekologiczna. Do wyboru, do koloru! Już w ten weekend na Placu Teatralnym w Lublinie rozpoczyna się kiermasz żywności i rękodzieł! Będzie to początek cyklu letnich weekendowych wydarzeń, który skończy się dopiero we wrześniu.