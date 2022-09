Cyrkowcy pomagali sobie nawzajem przekroczyć granicę Ukrainy. W weeked zobaczymy ich na deskach CSK

Joanna Reczek-Szwed – uśmiechnięta i energiczna trenerka, animatorka kultury i prezeska Fundacji Sztukmistrze opowiada o całej akcji jakby mimochodem, bardzo spokojnie i konkretnie. Tymczasem własnymi rękami uratowała konkretne ludzkie życia - nie tylko w kontekście przetrwania, ale i kariery zawodowej.

- Musiałam się psychicznie odciąć się na jakiś czas od emocji, nie myśleć o tym zbyt wiele. Potraktowałam tą całą pracę logistyczną jak organizację kolejnego festiwalu – opowiada. - Tutaj opóźniony pociąg, tutaj pozwolenie, tutaj zakwaterowanie – technicznie wyglądało to bardzo podobnie. Z naszego biura zdalnie monitorowałyśmy, które szlaki przerzutowe są teraz bezpieczne, gdzie nie toczą się walki. W grupach na prywatnych komunikatorach aż wrzało, to była istna gorąca linia – kto, gdzie, kiedy, z kim.

W świecie cyrku ukraiński paszport to istne świadectwo najwyższej jakości – artyści stamtąd od lat są wysoko cenieni i rozchwytywani, nic więc dziwnego, że działa na terenie kraju kilka ważnych ośrodków. Wszystko zaczęło się od przyjaciół i znajomych studentów kijowskiej akademii - a że świat cyrkowców jest wyjątkowo zżyty i hermetyczny to od słowa do słowa, od osoby do osoby, grono zaczęło powiększać się w zawrotnym tempie. Kolejni sztukmistrze wraz z całymi rodzinami przepływali przez Lublin i kontynuowali stąd swoją podróż do najprzeróżniejszych zakątków Europy.