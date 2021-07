Cyrkowe święto w Lublinie. 22 lipca rusza Carnaval Sztukmistrzów. Centrum miasta zamieni się w miasteczko rodem z renesansowych jarmarków

W tym roku Carnaval Sztukmistrzów potrwa cztery dni (22-25 lipca) i powróci do swojej dawnej przedcovidowej formuły w dobrze znane przestrzenie, czyli tam, gdzie jego miejsce – prosto na ulice miasta. Do Lublina zjedzie około 50 artystów, z czego ponad 30 to goście zagraniczni, którzy wprowadzą nas w magiczny klimat, inspirowany powieścią noblisty Isaaca Bashevisa Singera.

- Udało się ściągnąć dwie wspaniałe grupy. Pierwszą z nich jest fińska grupa Race Horse Company z niezwykłym, bardzo dynamicznym show na placu Litewskim, drugą zaś grupą jest Nadir. Mamy możliwość pokazania premierowego przedstawienia odwołującego się do tradycyjnej sztuki chodzenia po linie stalowej. Bardzo ważnym punktem programu tegorocznej edycji karnawału będzie również przedstawienie grupy MonsterVille z Czech z wykorzystaniem diabelskiego koła. Artyści w trakcie karnawału będą prowadzili animacje i zabawy z dziećmi. Każdy, kto będzie chciał wsiąść do takiego koła, będzie miał taką możliwość – mówi Rafał Sadownik, dyrektor Carnavalu Sztukmistrzów.