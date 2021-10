Cyrkulacje 2021 za nami. Znamy zwycięzców festiwalu cyrku. Zobacz zdjęcia

Zwycięzcą konkursu głównego został Aleksey Smolov z Łotwy za akrobacje na kole cyra - bardzo widowiskowym lecz wymagającym rekwizycie. Aleksey jest przyzwyczajony do ciężkiego treningu - osiągnął czarny pas Ju-Jitsu i purpurowy brazylijskiego Ju-Jitsu. Jest cyrkowym samoukiem i mówi, że to co umie, to wynik wielu spotkań z ludźmi cyrku z całego świata.

Drugie miejsce przypadło akrobatycznemu kwartetowi z Węgier One Thousand Faces (w składzie: Marta Martovelle Sanchez, Reka Zetelaki, Georgina Cassels, Dorottya Anna Podmaniczky). Trzecią lokatę zajął żongler Dima Bakhtin z Ukrainy. Najlepszy trick według jury wykonał żongler Aki Haikonen z Finlandii.