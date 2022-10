Cyrkulacje w Muszli Koncertowej. Wystąpił duet Kolektiv Lapso Cirk w spektaklu „OVVIO”

„OVVIO”, to rękawica rzucona ograniczeniom wyobraźni, zaufania, grawitacji, zdrowego rozsądku. Proste rekwizyty, często przedmioty obecne w naszej codzienności inspirują artystów do podważania ich sensu i zamieniają się w pola rozgrywki dla coraz to nowszych i zawsze karkołomnych zabaw z balansem, z definicji zagrożonym jego utratą, i refleksem - opowiadają organizatorzy.