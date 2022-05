Czarne chmury nad budową nowego biurowca dla miejskich urzędników przy ul. Leszczyńskiego. Lublin odczuwa skutki inwazji Rosji na Ukrainę Artur Jurkowski

Koszt inwestycji przy ul. Leszczyńskiego wzrósł o 24 procent – szacuje Budimex, który ma wybudować nowy biurowiec dla magistrackich urzędników. To równowartość ok. 20 mln zł. Miasto zastanawia się, czy stać go na realizację inwestycji w czasie, gdy drastycznie drożeją usługi i materiały budowlane.