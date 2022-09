Czarnogóra: konsekwencje upadku rządu Dritana Abazovicia. Środa z Instytutem Europy Środkowej

Porozumienie pomiędzy Czarnogórą a Serbską Cerkwią Prawosławną. Rząd Czarnogóry, na czele z premierem D. Abazoviciem, 1 sierpnia 2022 r., pomimo zastrzeżeń organizacji pozarządowych oraz Czarnogórskiej Akademii Nauk podpisał porozumienie z patriarchą Serbskiej Cerkwi Prawosławnej Porfirijem. Porozumienie to dokument, który gwarantuje Serbskiej Cerkwi Prawosławnej m.in. rozdział Kościoła od państwa; uznaje ciągłość SCP od 1219 r.; gwarantuje nienaruszalność własności SCP; daje SCP możliwość wprowadzenia nauczania religii w szkołach. Przyznanie Cerkwi szerszych praw w porównaniu z innymi wspólnotami wyznaniowymi rodzi obawy o jeszcze większy wpływ Serbii na Czarnogórę.

Upadek rządu po 113 dniach. Podpisanie porozumienia z SCP przyczyniło się do wypowiedzenia poparcia dla rządu D. Abazovicia. Demokratyczna Partia Socjalistów (DPS) zarzuciła premierowi faworyzowanie SCP w stosunku do innych wspólnot religijnych, fałszowanie czarnogórskiej historii, wzrost napięć w społeczeństwie oraz opóźnienia w wypełnianiu zobowiązań wobec Unii Europejskiej. 20 sierpnia 2022 r. 50 spośród 81 posłów wyraziło wotum nieufności wobec rządu Czarnogóry. W opinii D. Abazovicia wotum nieufności jest wynikiem prób walki jego rządu z przestępczością zorganizowaną, która to stara się zdestabilizować państwo. Jako przykład podał firmę Bemax, wcześniej kojarzoną z osobami z DPS. Bemax jest właścicielem partii papierosów skonfiskowanych w maju 2022 r. w czarnogórskim porcie Bar.