Czas na remont ul. Nałkowskich. Na odcinku od ul. Romera do Żeglarskiej położą nowy asfalt i poprawią chodniki

Będą zmiany na ul. Nałkowskich. Część drogi zostanie wyremontowana. Ratusz ogłosił w piątek (30 października) przetarg na wykonanie dokumentacji i robót drogowych związanych z remontem odcinka od ul. Romera do Żeglarskiej. Ma on długość prawie 1,1 kilometra.

Zlecenie dotyczy poprawy stanu nawierzchni. Na jezdni mają być ułożone dwie warstwy asfaltu: wyrównawcza i ścieralna. Wyremontowane będą chodniki, mają być ustawione nowe krawężniki. Przebrukowane będą zatoki autobusowe.

Ratusz daje przyszłemu wykonawcy 30 dni na przygotowanie dokumentacji projektowej. Same roboty drogowe mają być zrealizowane najpóźniej do końca maja 2021 r.

O remoncie Nałkowskich mówi się od kilku lata. - Stan nawierzchni jest tragiczny. Brakuje chodnika aby dojść do Mariny a przecież to główny ciąg komunikacyjny nad Zalew Zembrzycki – opisywał w wakacje stan ul. Nałkowskich Piotr Popiel, radny miejski PiS. Radny kilka razy kierował interpelację do prezydenta Lublina w sprawie remontu drogi.