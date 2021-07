Czechy kontra Dania. Odległości, pusty stadion i rywale o zbliżonym poziomie

Piłkarze grający do tej pory na stadionie w Baku wspominali o tym, że specyficzny klimat i duszność dają się we znaki. Natomiast kibice i media zwracały uwagę na słabe wypełnienie trybun na obiekcie, który zgodnie z panującymi normami może przyjąć jednorazowo 31 tysięcy fanów, czyli 45 procent swojej pojemności. Jednak do tej pory największa zanotowana frekwencja na stadionie miała miejsce podczas meczu Turków z Walijczykami i wyniosła zaledwie 19 762 widzów. Odległość oraz pandemiczne restrykcje nie zachęcają piłkarskich sympatyków z Europy do odwiedzania dalekiego Azerbejdżanu.

Zawodnicy również nie są szczęśliwi z miejsca rozgrywania ćwierćfinału. – Przykro nam, że musimy grać w Barku, gdzie nie będziemy w stanie ściągnąć naszych rodzin i kibiców. To niewytłumaczalne – przyznał w rozmowie z serwisem sport.ceskatelevize.cz pomocnik Antonin Barak. Gracz Hellasu Verona stwierdził ponadto, że wolałby nawet zagrać z Duńczykami na ich stadionie w Kopenhadze. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ do Azerbejdżanu z Pragi trzeba lecieć ponad sześć i pół godziny, a do duńskiej stolicy Czesi dostaliby się samolotem w około 90 minut. By dobrze się zaaklimatyzować do tamtejszych warunków, zespół selekcjonera Jaroslava Silhavego przebywa nad Morzem Kaspijskim już od dwóch dni.