Czołowe zderzenie osobówki z motocyklem na trasie Włodawa-Chełm. Motocyklista zmarł, pasażer walczy o życie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 16 na drodze wojewódzkiej nr 812. 56-letni mieszkaniec Włodawy wracał wtedy do domu, a gdy znajdował się w pobliżu skrzyżowania z dojazdem do wsi Żłobek, rozpoczął wyprzedzanie ciężarówki jadącej przed nim. W trakcie tego manewru doszło do tragedii.

Samochód osobowy marki ford zderzył się czołowo z motocyklem. Jednośladem poruszały się dwie osoby: 57-letni mieszkaniec gminy Sawin oraz 49-letni współpodróżny. W wyniku kolizji obaj doznali rozległych obrażeń ciała i zostali przewiezieni do szpitala. W wyniku odniesionych ran kierujący jednośladem zmarł. Pasażer jest w ciężkim stanie i przebywa pod obserwacją specjalistów - informuje podinspektor Bożena Szymańska z włodawskiej policji.

Kierujący autem został aresztowany. Policjanci zatrzymali mu także uprawnienia do kierowania. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca powinien prowadzić pojazdy w okularach, jednak tego dnia ich nie założył.