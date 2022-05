Cztery zwycięstwa lekkoatletek z klubów województwa lubelskiego w prestiżowych mityngach

Sułek rywalizację siedmioboistek na stadionie w Bydgoszczy wygrała z dorobkiem 6290 pkt. Podopieczna Marka Rzepki na 100 m przez płotki uzyskała rezultat 13,70, skoczyła wzwyż 1,87 m, w dal 6,14 m, pchnęła kulą 13,20 m, 200 m pokonała w czasie 24,24, rzuciła oszczepem 40,37 m i na koniec przebiegła dystans 800 m w 2.11,25.

– Gdyby nie to, że to był Memoriał Wiesława Czapiewskiego to pobiegłabym ten ostatni bieg na 800 metrów gdzieś na 2,15, żeby po prostu utrzymać zwycięstwo – podkreśla Adrianna Sułek, zawodniczka AZS UMCS. – Ale, że to był memoriał mojego byłego trenera i na słabe wyniki nie mogło być miejsca, to postanowiłam wypluć płuca i powalczyć. Może trochę zabrakło do życiówki, ale wiem, że na ten moment dałam z siebie sto dziesięć procent. W przyszłości będzie tylko szybciej i mocniej – dodała.