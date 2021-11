"Czujemy moc" - opinie trenerów po remisie Górnika Łęczna z Lechem Poznań

Górnik stracił gola już w 18. minucie, ale godzinę później potrafił wyrównać i trzeci z rzędu mecz na własnym stadionie zakończył remisem. - Do przerwy przegrywaliśmy, ale w szatni powiedzieliśmy sobie, że chociaż Lech więcej operuje piłką, to my mieliśmy więcej dośrodkowań i więcej stałych fragmentów. Nie wydobyliśmy z tej połowy tyle, ile mogliśmy. Na drugą część wyszliśmy więc z nastawieniem, że jak się mocno postaramy, to w tym dniu możemy zdobyć punkty. I zdobyliśmy cenny punkt – podkreśla Kiereś.