"Czujemy złość i niedosyt" - opinie po meczu Azotów Puławy w Kielcach z Łomżą Vive (ZDJĘCIA)

W decydujących momentach meczu graczom z Puław brakowało koncentracji i dokładności przy rozgrywaniu ataku. - W piłce ręcznej błędy są i będą. Nic na to nie poradzimy. Może faktycznie błędy te były za proste. Musimy nad tym pracować i zrobić wszystko, żeby to wyeliminować. Dla nas natomiast najważniejsze mecze są przed nami – podkreśla Robert Lis, mając na myśli spotkania ze Szczecinem i Zabrzem, w których Azoty będą bronić trzeciej pozycji na koniec sezonu .

Postawę puławskich szczypiornistów komplementował Krzysztof Lijewski, grający asystent trenera Talanta Dujszebajewa. - Azoty zagrały bardzo dobry mecz. Przyjechali do nas bez presji o końcowy wynik i w tym upatruje u nich powody dobrej gry. Podejrzewam, że w szatni nie było mowy o super taktyce i wspaniałych zagrywkach w ataku i obronie. Trener Lis chciał od chłopaków więcej zaangażowania i uśmiechu na twarzy. I oni to pokazali. Zagrali dobrze, twardo i napsuli nam dużo krwi. Ale to my zachowaliśmy chłodną głowę pod konic spotkania – uważa „Lijek”.

Krzysztof Lijewski w przeszłości grał w kieleckiej drużynie z Michałem Jureckim, który z drużyną Vive odniósł wiele sukcesów. Kapitan Azotów wrócił do Hali Legionów po dwóch latach. - Przed meczem były pozytywne emocje, ale jak wyszedłem na boisko, to poczułem się trochę, jak na treningu, bo bez kibiców, to nie to samo. Razem tworzyliśmy historię i szkoda, że nie mogło ich być – przyznaje Jurecki.