Czwarte z rzędu zwycięstwo szczypiornistek MKS FunFloor Lublin w rozgrywkach PGNiG Superligi Kobiet. Zobacz zdjęcia

Lubelskie szczypiornistki miały tylko trzy dni, aby otrząsnąć się po przegranej z węgierskim Siofok KC 18:27. Do tego w najbliższą sobotę zagrają wyjazdowy rewanż z Madziarkami.

- Ciężkie zwycięstwo. Myślę, że kamień z serca który nam spadł było jeszcze słychać w Chorzowie - mówi Oktawia Płomińska, skrzydłowa MKS FunFloor.

- Ten mecz wyglądał zdecydowanie inaczej, jakbyśmy chciały, choć chorzowski zespół nie zaskoczył nas niczym. Wiedzałyśmy jak one będą grały i jak wyglądają personalnie oraz zachowują na boisku poszczególne zawodniczki. To my same więc spowodowałyśmy to, że ten pojedynek tak wyglądał, jak wyglądał. Wyszło na to, że to Ruch zaczął nam w pewnym momencie dyktować warunki i to w dodatku w naszej hali. Dobrze, że to wszystko skończyło się tak, jak skończyło i możemy powiedzieć sobie uff po tym meczu - dodaje.