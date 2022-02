Czwartoligowa Lublinianka szykuje się do rundy wiosennej sezonu 2021/22. Będą ruchy kadrowe

Tomasovię na prowadzenie wyprowadził w 19. minucie Damian Pleskacz. W 82 min. po stałym fragmencie gry wyrównał precyzyjnym strzałem po długim rogu Karol Futa.

– Sparing odbył się w Zamościu na sztucznej murawie, która była idealnie przygotowana. Do tej pory nie mieliśmy możliwości grania w normalnych warunkach, wiec sparing był bardzo pożyteczny, a wynik jak to w meczach towarzyskich jest sprawa drugorzędną – mówi Robert Chmura, trener Lublinianki.

Nad czym gracze klubu z Wieniawy muszą jeszcze pracować? – Musimy pracować nad każdym aspektem gry, ale ze szczególnym akcentem na finalizację bo tutaj mamy duże możliwości do poprawy. Drużyna w każdym spotkaniu potrafi stworzyć kilka sytuacji nazwijmy je stu procentowych i nie zamieniamy to na bramki – wyjawia Chmura.

W każdym meczu kontrolnym pojawili się sprawdzani zawodnicy. – W starciu z Tomasovią testowaliśmy dwóch zawodników na skrzydło i jeden z nich zostaje w klubie. Do tego w tym tygodniu zakończymy rozmowy ze środkowym obrońcą i mam nadzieję że wzmocni on drużynę. Podsumowując okienko transferowe to dojdą Piotrek Chodziutko z Tomasovii, skrzydłowy i środkowy obrońca. Do tego chcemy, aby do klubu wrócił z Delty Warszawa Patryk Malec. To zawodnik z 2004. Do kadry został też włączony Stanisław Lewandowski, to bramkarz z rocznika 2004 – zdradza trener zespołu z Leszczyńskiego. – Mogę powiedzieć, że testowany skrzydłowy pochodzi z Portugalii to zawodnik, który był bez klubu, więc łatwo go pozyskać, a szukaliśmy wzmocnienia w zimie, a nie jest to takie proste, jednak w sumie Lublinianka będzie oparta na zawodnikach wywodzących się z miejscowych klubów – dodaje.

W najbliższą sobotę Lublinianka rozegra dwa mecze sparingowe. O godzinie 15 na boisku przy ul. Poturzyńskiej 2 w Lublinie zielono-biało-czerwoni podejmą POM-Iskrę Piotrowice, natomiast o godz. 18.30 w Puławach zagrają Z Powiślakiem Końskowola.