Czy po przechorowaniu covida można zajść w ciążę? Badają to naukowcy z Lublina

– Zaczęło nas to interesować z pobudek osobistych – przyznaje dr hab. n. med. Marcin Bobiński z I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i SPSK 1. Powodem zainteresowania tą kwestią było wystąpienie zakażenie u jego młodszej siostry. – Po pierwszej fali, gdzie mieliśmy do czynienia głównie z zakażeniami ludzi starszych i chorych, bardzo szybko okazało się, że również młode osoby chorują na covid. Stąd nasze pierwsze poszukiwania literatury i identyfikacja luk w tej wiedzy – przyznaje. Jak dodaje, do tej pory kwestia długoterminowego wpływu infekcji COVID-19 na płodność kobiet nie została poruszona.