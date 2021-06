Czy podwyżki stawek za śmieci przyjęte w Lublinie naruszają prawo? Fundacja Wolności dostała odpowiedź z Regionalnej Izby Obrachunkowej

- Kolegium RIO w Lublinie nie znalazło podstaw do kwestionowania badanej uchwały, wobec czego uznało ją za nienaruszającą porządku prawnego – informuje Jacek Grządka, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. To odpowiedź RIO na wniosek Fundacji Wolności dotyczący zbadania zgodności z prawem „uchwały śmieciowej”. W kwietniu lubelscy radni zdecydowali o zmianie metody naliczania opłat za odbiór odpadów w Lublinie. Z obecnego systemu „od gospodarstwa”, Lublin przejedzie na metodę „od osoby”. Zmiana ma wejść w życie od przyszłego miesiąca.

Wraz ze zmianą metody przyjęto nowe stawki do kalkulacji opłat. Wyliczono je przyjmując, że w Lublinie śmieci „produkuje” 280 tys. osób. Zakwestionowała to Fundacja Wolności. Wskazała, że dane statystyczne – publikowane przez sam ratusz – mówią, iż w Lublinie zameldowanych jest ok. 325 tys. osób.