Czy przedszkolaki wrócą na Stare Miasto? Miasto o przyszłości placówki, która mieściła się przy Rynek 12

- Na 95 procent przedszkolaki nie wrócą na Stara Miasto – przyznaje miasto. Chodzi o podopiecznych placówki, która przez lata mieściła się przy ul. Rynek 12. W marcu przedszkole zostało zamknięte, bo budynek nie spełnia wymogów przeciwpożarowych. Dzieci przeniesiono na ul. Dożynkową.

Praktycznie przesądzony jest los siedziby przedszkola nr 26, które przez lata mieściło się przy ul. Rynek 12 na Starym Mieście. Ratusz o swoich planach wobec tej placówki poinformował radnych. – Na 95 procent wiemy, że na Stare Miasto nie wrócimy. Docierają do nas dokumenty i widzimy, że zaniedbania w budynku były duże - mówi Mariusz Banach, z-ca prezydenta Lubina. Chodzi o zabezpieczenia przeciwpożarowe. W marcu zabytkową kamienicę przy Rynek 12, gdzie miesiło się przedszkole, skontrolowała straż pożarna. Strażacy stwierdzili nieprawidłowości. - Istniało zagrożenie dla życia – mówił st. kpt. Andrzej Szacoń, rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Placówka została zamknięta od 15 marca. A miasto dało prywatnemu właścicielowi, od którego wynajmuje pomieszczenia, miesiąc na dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych.

Dzieci czasowo zostały przeniesione do przedszkola przy ul. Dożynkowej. A teraz okazuje się, że zostaną tam na dłużej. – Na pewno do września i na kolejny rok szkolny – zapowiada Banach.

Obecnie do przedszkola uczęszcza ok. 120 dzieci, działa w nim pięć oddziałów. Od nowego roku szkolnego będzie ich mniej. Tak wynika z rekrutacji do przeszkoli, którą finalizuje ratusz.

- 88 wychowanków potwierdziło wolę kontynuowania uczęszczania do placówki oraz zgłosiło się 12 nowych. Ta liczba pozwoli na utworzenie czterech a nie pięciu, jak do tej pory, oddziałów – wylicza Ewa Dumkiewicz – Sprawka, dyrektora Departamentu Oświaty i Wychowania UM Lublin.

Przedszkole 26 będzie wykorzystywało cztery sale na drugiej kondygnacji budynku przy ul. Dożynkowej.

- Warunki w tym przedszkolu są bardzo dobre, nie dochodzą do nas sygnały niezadowolenia ze strony rodziców – podkreśla Dumkiewicz – Sprawka.

Od września 2022 r. dzieci z przedszkola 26 czeka kolejna przeprowadzka. Mają przenieść się na ul. Farbiarską, na parter budynku VII Liceum Ogólnokształcącego. Dla przedszkolaków ma być tam udostępnionych dziewięć sal, będą z nich też korzystali wychowankowie przedszkola przy ul. Bronowickiej.

Miasto jest na finiszu rekrutacji do przedszkoli na najbliższy rok szkolny. Po pierwszym etapie miejsce w wybranej placówce znalazło 2852 wychowanków. Nie przyjęto – do przedszkoli, które wskazali rodzice – 406 dzieci. – Czeka na nie 543 wolnych miejsc w innych placówkach. To oznacza, że zapewnimy miejsce dla wszystkich chętnych ale nie w każdym przypadku będzie to miejsce wymarzone przez rodziców – dodaje Banach.

