Czy spór kontrolerów lotów z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej wpłynie na funkcjonowanie Portu Lotniczego Lublin?

- Póki co ta sytuacja nas bezpośrednio nie dotyka. W tej chwili zdarzają się jedynie niewielkie, około półgodzinne opóźnienia niektórych operacji lotniczych, ale nie mamy utrudnień w postaci odwołanych czy skasowanych lotów. A co będzie w maju? Zobaczymy. Nas co prawda obsługują lokalni kontrolerzy, którzy odpowiadają za lubelskie lotnisko, a nie za Warszawę, ale to nadal są kontrolerzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, więc tu potrzebne jest rozwiązanie systemowe - mówi Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin.