Czy studia na psują wzrok? Sprawdzą to przyszli lekarze. Rusza nowy program na Uniwersytecie Medycznym

Program „Miej oko na swój wzrok” jest skierowany do wszystkich posiadaczy legitymacji studenckiej Uniwersytetu Medycznego. Do 15 czerwca mogą się z nią zgłaszać do Centrum Symulacji Medycznej, w którym koleżanki i koledzy ze Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej zbadają ich wzrok.

– Badanie jest bardzo szybkie, ale też wysoce precyzyjne. W skrócie można je określić jako ekwiwalent badania w gabinecie okulistycznym, na które trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego i poświecić dużo czasu na jego przeprowadzenie. Tutaj badanie potrwa kilka minut – przekonuje prof. Robert Rejdak, szef Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej uczelni oraz patron projektu.

Na podstawie wyników powstanie publikacja naukowa, z której dowiemy się m.in. czy istnieje zależność między kierunkiem studiów a rodzajem wady wzroku.