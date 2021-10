Czy w Chełmie powstanie Euro-Park? Prezydent Banaszek przekonuje, że to szansa na rozwój nie tylko miasta, ale też regionu Jolanta Masiewicz

W ostatnich dniach temat włączenia do miasta kilku sołectw wywołał falę protestów mieszkańców. Wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba złożył też doniesienie w tej sprawie do prokuratury. Zarzuca m.in. prezydentowi, że jest to próba zagarnięcia miejscowości o nowoczesnej infrastrukturze, dobrze prosperujących zakładów produkcyjnych, uzbrojonych terenów, nowych dróg, szkół i świetlic. Prezydent Jakub Banaszek podkreśla, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Przyznaje jednak, że powiększenie Chełma to możliwość rozwoju miasta i regionu poprzez pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych.