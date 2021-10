Czy w okolicy Biłgoraja powstanie duży parking?

Sprawa dotyczy przebudowywanej właśnie drogi wojewódzkiej 835. To najdłuższa droga wojewódzka w Polsce, która ma prawie 250 km i biegnie od Lublina na południe, przez Biłgoraj, a kończy się przed Sanokiem w woj. podkarpackim. Trasa ta docelowo ma stanowić dogodny dojazd m.in. do autostrady A4 oraz przejść granicznych z Ukrainą w Budomierzu, Medyce czy Krościenku.

W regionie Biłgoraja dobowy ruch na tej drodze wynosi od 15 do 17 tys. aut. A po zakończeniu jej przebudowy na odcinku od Biłgoraja i Tarnogrodu do granicy województwa lubelskiego jeszcze ma wzrosnąć. Z tego powodu pochodząca z Biłgoraja radna sejmiku województwa Zofia Woźnica (Koalicja Obywatelska) zwróciła się do władz regionu o rozważnie budowy dużego parkingu przy drodze wojewódzkiej 835.