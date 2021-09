Czy województwo lubelskie straci unijne pieniądze? Senator atakuje marszałka: "Jarosław Stawiarski jest kłamcą"

Sprawa, która tak rozsierdziła polityka Polski 2050 dotyczy listu, który przedstawiciel Komisji Europejskiej w ostatni piątek wysłał do marszałków pięciu województw, m.in. do Jarosława Stawiarskiego, marszałka województwa lubelskiego. Z dokumentu wynika, że polskie władze nie odpowiedziały „w pełni i właściwie” na pytanie dotyczące „charakteru i wpływu tzw. deklaracji, oświadczeń lub rezolucji przyjętych przez władze regionalne tak zwanych stref wolnych od ideologii LGBTIQ”.

Chodzi o przyjęte przez sejmik województwa lubelskiego stanowisko w sprawie wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych. Uchwała obowiązuje od 2019 roku, ale pod koniec sierpnia br. radni opozycji próbowali doprowadzić do jej uchylenia. Sejmikowa większość się jednak na to nie zgodziła.

Zdaniem Komisji Europejskiej uznanie terytoriów, miejsc pracy lub usług wolnych od osób LGBT stanowi działanie sprzeczne z wartościami określonymi w Traktacie o Unii Europejskiej. I dlatego – jak czytamy w piśmie do marszałka Stawiarskiego – wstrzymane zostają modyfikacje do unijnego programu React-EU. To projekt, którego celem jest zminimalizowanie gospodarczych i społecznych skutków pandemii. Unia chce na niego przeznaczyć około 2 mld euro. Województwo lubelskie ma z tej puli otrzymać 26 mln euro. Pieniądze mają trafić na wparcie przedsiębiorców, ale także leczenie pacjentów z powikłaniami po COVID-19.