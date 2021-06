Czy zdołają zatrzymać mistrza świata? Żużlowcy Motoru podejmą w Lublinie zespół gorzowskiej Stali

Zmarzlik i Vaculik w głównej mierze przyczynili się do wygranej u siebie z Motorem w pierwszej rundzie, 52:38. Obaj zdobyli w tym spotkaniu płatne komplety! Lublinianie chociaż na własnym torze wygrali dotychczas wszystkie mecze, to żadnego większą różnicą niż 14 punktów. O zwycięstwo z bonusem będzie więc w niedzielę trudno.

- Rozczarowujący dla mnie wieczór. Popełniłem wiele błędów na torze i brakowało mi prędkości. Nie tak powinno to wyglądać – podsumował swój występ Michelsen. - Teraz powrót do Polski i przygotowuję się na pracowity weekend – dodał. W sobotę Duńczyk rozpocznie starty w indywidualnych mistrzostwach Europy. Michelsen będzie jedynym lubelskim zawodnikiem w tym cyklu, ponieważ wcześniej ze startu zrezygnował Grigorij Łaguta.

- Słaby mecz, to ewidentnie nasza wina, bo silniki wciąż są bardzo szybkie – przyznał dla Przeglądu Sportowego mechanik Łaguty, Dariusz Sajdak. - Nasz sprzęt spisuje się bardzo dobrze na twardych torach, ale wciąż mamy problemy z przyczepniejszymi nawierzchniami. Chodzi o to, by szybciej diagnozować warunki i dopasowywać do nich odpowiednie ustawienia – dodał.

Na lubelskim owalu Łaguta spisuje się zdecydowanie lepiej, niż na wyjazdach. W meczach przy Al. Zygmuntowskich uzyskał średnią 1,950 pkt/bieg (na wyjazdach 1,571 pkt/bieg). To wciąż jednak dopiero czwarty wynik w zespole pod względem średniej na swoim torze.

Niedzielne spotkanie z Moje Bermudy Stalą Gorzów rozpocznie się o godz. 16.30 i będzie transmitowane przez nSport+.

Awizowane składy:

Motor:

9. Grigorij Łaguta, 10. Krzysztof Buczkowski, 11. Jarosław Hampel, 12. Mark Karion, 13. Mikkel Michelsen, 14. Wiktor Lampart, 15. Mateusz Cierniak, 16. Dominik Kubera