Czyj to skorpion? Pajęczaka znaleziono na ul. Onyksowej w Lublinie

Straż miejska niezwłocznie poinformowała o tym incydencie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Mieszkanka Lublina wykazała się olbrzymią rozwagą i mimo towarzyszącego strachu nie skrzywdziła zwierzęcia, lecz zamknęła je w szklanym pojemniku.

- Jest to przedstawiciel rodzaju Euscorpius czyli gatunku, którego jad nie jest niebezpieczny dla życia człowieka- wyjaśnia prezes fundacji Epictrates, Bartłomiej Gorzkowski. - Są trzy możliwości pojawienia się skorpiona w mieszkaniu kobiety. Pierwsza zakłada iż uciekł, bądź został wyrzucony przez kogoś z sąsiedztwa. Druga, że przybył on do Koziego Grodu jako pasażer na gapę np. w bagażu kogoś wracającego z wakacji. Ostatnim możliwym założeniem jest fakt, że przybył do jakiegoś sklepu w transporcie owoców, a potem w koszyku z zakupami dotarł do bloku - dodaje.