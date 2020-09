Czym jest bezpieczeństwo i jak je traktować? Rozmowa z Sebastianem Trojakiem, członkiem zarządu województwa lubelskiego

W tym roku gala finałowa Lubelskiego Lidera Bezpieczeństwa wyglądała trochę inaczej niż do tej pory. W wydarzeniu udział wzięli jedynie laureaci i zaproszeni goście. Wszyscy byli zobowiązani do noszenia maseczek oraz do wpisania się na listę wejść wraz z pozostawieniem do siebie numeru kontaktowego. Rygor sanitarny nie ominął nikogo i wszyscy musieli dostosować się do niego. Wszystko po to by bezpieczeństwo było wartością fundamentalną. Z takiego założenia wychodzą organizatorzy konkursu na Lubelskiego Lidera Bezpieczeństwa. Dlaczego tak ważne jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa? Czy w trudnym dla wszystkich czasie zaczęliśmy doceniać bezpieczeństwo? Na te pytania odpowiedział przed naszą kamerą Sebastian Trojak, członek zarządu województwa lubelskiego.