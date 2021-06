Czytelniczka: Niszczą polichromie na kamienicy przy Kowalskiej. Konserwator: To nie zabytek

Remont lubelskiej kamienicy przy ul. Kowalskiej powoli się kończy. To właśnie tu wychowywała się piosenkarka Beata Kozidrak. Już od ponad roku trwa tam wielka renowacja. Napisała do nas zmartwiona Czytelniczka: - Przy ulicy Kowalskiej podczas prac remontowych/budowlanych na jednej z kamienic odsłoniły się stare polichromie. Nie są w ogóle zabezpieczone. Obawiam się, że niedługo znikną. Będą odrapane, bo każdy może tam wejść. Może specjalnie robotnicy zostawili aby ktoś poniszczył?

Mimo to nikt nie ma zamiar ich niszczyć - Te malowidła nie są w dobrym stanie. Mimo to próbujemy je ocalić i jakoś je zakonserwować - zapewnia Witold Matacz ze spółki Słoneczna Dąbrowa.

- Malowidło powstało, jako akcja społeczna . Gdzieś w latach 90', a może później. Miało przedstawiać malowidła z kapicy na zamku. Nie ma on wartości historycznej, bardziej wartość artystyczną - mówił.

Wojewódzki konserwator zabytków, dr Dariusz Kopciowski uspokaja, że to nie żaden zabytek.

Kamienica Beaty Kozidrak do remontu. Prace na Starym Mieście...

Remont bliżej końca?

Przechodzą obok Kowalskiej można zauważyć, że coraz bliżej do końca remontu. Elewacja już jest skończona, okna wymienione. A jak w środku? - Mamy nadzieję, że skończymy już wszystko do końca lipca, a może nawet wcześniej - zdradza Matacz.

Nie ukrywa też, że remont takiej kamienicy to spore wyzwanie. - Napotkaliśmy wiele problemów, ale udało się je jakoś rozwiązać - mówi Matacz.