Dach hali Globus w Lublinie przecieka. Mecze koszykarskiego memoriału przeniesione

W sobotę o godz. 16 w hali Globus miał rozpocząć się pierwszy mecz koszykarskiego Memoriału Zdzisława Niedzieli. Przybyli do hali kibice zamiast zawodników, na parkiecie zobaczyli wystawione kubły na cieknącą z dachu wodę. Spotkanie, w którym miały zagrać zespoły MKS Dąbrawa Górnicza i Sokoła Łańcut zostało odwołane. Natomiast drugi z zaplanowanych na sobotę meczów, Startu Lublin z litewskim BC Labas GAS Prienai został przeniesiony do hali MOSiR przy Al. Zygmuntowskich.

„Ze względu na kłopoty techniczne niezależne od nas i brak możliwości rozegrania meczów w Hali Globus nastąpiły zmiany związane z Memoriałem Zdzisława Niedzieli” - przekazał klub z Lublina. „Jutrzejsze mecze rozegrane zostaną również w Hali im. Zdzisława Niedzieli, ich godziny pozostają bez zmian” - informuje Start.

To kolejna w ostatnich tygodniach kompromitująca sytuacja związana z największą halą sportową w Lublinie. W lipcu w hali Globus reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn zagrała mecz kwalifikacji do mistrzostw świata z Izraelem. W obiekcie było bardzo gorąco, co trener gości dosadnie podsumował: - Pociliśmy się, jak świnie – powiedział Guy Goodes.