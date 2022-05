"Daj się ponieść historii". Biegacze upamiętnią Lubelski Lipiec 1980

- Ideą biegu jest niesienie historii Lubelskiego Lipca 1980 w Polskę i świat. Od wielu lat, dzięki partnerom i sponsorom, niewątpliwie nam się to udaje – twierdzi Marek Wątorski, dyrektor biegu. - To największa masowa impreza biegowa po prawej stronie Wisły. Z uwagi na bieg będą utrudnienia w ruchu, ale apeluję do mieszkańców Świdnika i Lublina o wyrozumiałość. Mniej nerwów, a więcej radości z wyjątkowej imprezy. Zapraszam wszystkich do kibicowania i jak możecie, świętujcie razem z uczestnikami – dodaje.

Od strony organizacyjnej 29. Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980” oraz 9. PKO Półmaraton Lubelski są już praktycznie zabezpieczone. Wciąż trwają zapisy do poszczególnych wyścigów. We wszystkich ustalone zostały limity biegaczy, a rejestracja odbywa się drogą elektroniczną (szczegóły na stronie: pkopolmaratonsolidarnosci.pl). Limit półmaratonu wynosi 1000 biegaczy.