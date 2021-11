Damian Cieślik ze Starej Szkoły Boksu Lublin z brazowym medalem mistrzostw Polski seniorów

Pięściarz lubelskiego klubu przegrał w półfinale na punkty decyzją sędziów 1:4 z Alanem Borutą, reprezentującym barwy klubu sportowego Boxing Team Gosiewski. - Moim zdaniem Damian miał szanse wrócić z Wałbrzycha nawet ze złotem, jednak po dwóch wcześniej wygranych pojedynkach, w walce półfinałowej zabrakło mu już trochę "paliwa". Rywal to wykorzystał i to on awansował do finału - mówi Władysław Maciejewski, szkoleniowiec Starej Szkoły Boksu Lublin.

Wcześniej w 1/8 finału Cieślik pokonał 4:1 Kacpra Derdę (BKS Skorpion Szczecin), aktualnego młodzieżowego mistrza kraju, natomiast w ćwierćfinale wygrał 5:0 z Krystianem Buriańskim (KKB RUSHH Kielce).

W wałbrzyskim czempionacie startował jeszcze Karol Pawlina z Paco Team Lublin, rywalizujący w wadze do 75 kg. Lublinianin odpadł jednak już w pierwszej rundzie turnieju.