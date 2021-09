Damian Szymański z Kraśnika zapewnił reprezentacji Polski remis w meczu z Anglikami. Zobacz zdjęcia

26-letni zawodnik trafił do siatki po raz pierwszy w barwach seniorskiej kadry narodowej, w której zaliczył w środowy wieczór szósty występ. Bramka Szymańskiego pozwoliła Polakom wyszarpać remis z wicemistrzami Europy.

- Niesamowite uczucie. Nie wiem, co powiedzieć - przyznał pomocnik grający obecnie w AEK Ateny. - Jestem szczęśliwy. Ten gol to spełnienie marzeń. To najpiękniejsza chwila w mojej karierze. Przeciwnik był najwyższej klasy. Uważam jednak, że daliśmy radę. W drugiej połowie pojawiło się trochę nerwów. Ważny jest remis. Cieszymy się z tego punktu - dodał bohater meczu.

