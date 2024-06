Darmowy i jubileuszowy koncert Budki Suflera w Ogrodzie Saskim

Jubileuszowy koncert Budki Suflera „Czarodzieje i hipisi” odbędzie się w sobotę (15 czerwca) o godz. 18.00 w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko w Ogrodzie Saskim.

– Obchody 50-lecia Budki Suflera nie mogły się odbyć nigdzie indziej, niż w rodzinnym mieście artystów. To piękny moment dla świętujących muzyków, a dla nas okazja do sięgnięcia po ulubione płyty i melodie z ich bogatego repertuaru. Zapraszam więc do wspólnego świętowania jubileuszu jednej z najbardziej rozpoznawalnych grup pochodzących z Lublina – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina.