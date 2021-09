Darmowy parking, ale tylko dla tych, którzy przesiądą się do komunikacji miejskiej. Tak mają działać węzły przesiadkowe w Lublinie Artur Jurkowski

Archiwum

- To miejsca służące do przesiadania się z transportu indywidualnego do zbiorowego – tłumaczy Zarząd Transportu Miejskiego. Chodzi o węzły przesiadkowe. Warunkiem darmowego parkowania na nich ma być posiadanie biletu na przejazd autobusem lub trolejbusem lub bycie wśród osób, które są zwolnione z opłat za przejazd. Inaczej kierowcy grozi kara – w wysokości 200 złotych.