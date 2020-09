David Dedek (trener Pszczółki Startu Lublin): Mamy sporo problemów

Wygrana nie przyszła lublinianom łatwo, a końcowy wynik długo pozostawał sprawą otwartą. Po zawodnikach obu drużyn widać było, że mają za sobą sześciomiesięczną przerwę od ligowej rywalizacji. - Gra była bardzo szarpana, co było widać właściwie od pierwszej sekundy - uważa David Dedek, trener Pszczółki Startu. - W naszych poczynaniach była niepotrzebna nerwowość, zarówno w ataku, jak i obronie. Tak jednak bywa w starciach przeciwko tak doświadczonym zawodnikom jak Cel, Kulig, Trotter, czy Diduszko. Oni potrafili wykorzystać każdy nasz błąd w obronie. Dla mnie to zwycięstwo jest o tyle ważne, że odnieśliśmy je po meczu, który w pewnych fragmentach nie układał się po naszej myśli. Poza tym dość późno się zebraliśmy, do tego doszła kontuzja Adama Kempa i mamy obecnie sporo problemów, ale tak to bywa w życiu i sporcie - dodaje.