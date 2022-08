Dawid Kwiatkowski i Wilki na święcie plonów. Dożynki Wojewódzkie 2022 na lotnisku w Radawcu Dużym [PROGRAM]

Święto Plonów jest szczególnie ważne dla naszego regionu, dla którego rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Dlatego i zaplanowane obchody będą huczne – wg przewidywań mogą zgromadzić nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Lokalni dostawcy oferują żywność ekologiczną, koła gospodyń wiejskich wieńce dożynkowe i kulinarne arcydzieła, a całości towarzyszy biesiadna atmosfera w duchu lubelskich tradycji. W ofercie także kiermasze, wystawy, prezentacje i przede wszystkim – koncerty.

– Przed nami czas podsumowań i wdzięczności za zebrane plony. To również czas na zabawę i złapanie oddechu po wytężonej pracy. Podziękujmy rolnikom za ich trud. Zapraszam wszystkich 11 września do Radawca – będzie korowód, konkursy, koncerty. Spędźmy ten czas w gronie rodziny i bliskich – zaprasza do udziału Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.