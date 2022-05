Decyduj o kierunku rozwoju miasta - IX Edycja Budżetu Obywatelskiego Puławy Mateusz Kowalski

Urząd Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy rozpocznie zbieranie wniosków do nowej edycji Budżetu Obywatelskiego. Projekty do nowej edycji będzie można składać od 16 maja do 15 czerwca.