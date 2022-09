Derby Lubelszczyzny. Motor Lublin po wstrząsie. Względny spokój w Wiśle Pulawy

Trudno o lepszy budzik niż ten, który zadzwonił w klubie we Wtorek. Z posadą trenera pożegnał się Stanisław Szpyrka. Z jednej strony szok, wszak Motor chciał budować projekt długofalowy. Z drugiej, ostatnie po dziesięciu ligowych kolejkach miejsce w eWinner 2. Lidze (bilans: 1-4-5) mogło zwiastować zmiany.

- Po sobotniej porażce powiedziałem prezesowi Zbigniewowi Jakubasowi, że moim zdaniem ta formuła się wyczerpała. W poniedziałek jednak nadal nie wiedzieliśmy, jaka będzie decyzja. Myślę zatem, że trener mógł być trochę zaskoczony zwolnieniem - mówi pełnomocnik do spraw sportowych w Motorze Lublin, Arkadiusz Onyszko.

Na stanowisku, przynajmniej do niedzielnego meczu, zastąpił go dotychczasowy asystent i trener rezerw, Wojciech Stefański. W klubie prowadzą rozmowy z innymi kandydatami, ale nie wykluczają również, że to Stefański dostanie swoją szansę na dłużej.

Atmosfera w szeregach żółto-biało-niebieskich jest gęsta. Zawodnicy jednak się nie poddają. Tabela ligowa jest spłaszczona. Ostatni Motor do strefy barażowej w walce o awans traci tylko dziewięć punktów.