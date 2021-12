Dla piłkarzy Motoru Lublin najważniejszy ma być finisz drugoligowego sezonu

Lubelski drugoligowiec spędzi zimę poza strefą gwarantującą udział w barażach o awans do pierwszej ligi, chociaż celem Motoru w tym sezonie jest bezpośrednia promocja z dwóch czołowych miejsc. Marek Saganowski przekonuje, że wciąż wierzy w ten scenariusz.

- Mamy dwa punkty straty do baraży i sześć do drugiego miejsca. A to oznacza, że jesteśmy w zdecydowanie lepszej sytuacji, niż gdy przejmowaliśmy zespół w styczniu. Są więc na to duże szanse. Ta liga charakteryzuje się przede wszystkim tym, że każdy z każdym może wygrać i z każdym przegrać. Tak naprawdę, to finisz będzie najważniejszy - twierdzi trener żółto-biało-niebieskich.

Po pierwszej rundzie oraz trzech kolejkach rundy rewanżowej liderem eWinner 2. ligi jest Stal Rzeszów. Piłkarze z Podkarpacia zdobyli 45 punktów, a mają jeszcze zaległy mecz z Garbarnią Kraków (odwołany w pierwotnym terminie z powodu zakażeń koronawirusem w zespole z Rzeszowa). Stal o siedem punktów wyprzedza drugą Chojniczankę Chojnice, która na koniec jesieni wyprzedziła o dwa punkty Ruch Chorzów. Kolejne trzy zespoły - Radunia Stężyca, Olimpia Elbląg i Lech II Poznań - uzbierały po 32 punkty.