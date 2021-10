Dla tych, których nie stać na własne mieszkanie lub takiego nie potrzebują. TBS planuje nową inwestycję

- Tyle lokali jest przewidywanych do budowy. To się jednak może z różnych przyczyn zmienić – zastrzega Magdalena Godek, prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Zamościu.

Spółka podpisała kilka dni temu umowę z wyłonioną w przetargu firmą, która ma opracować dokumentację projektową całej inwestycji. Chodzi o dwa budynki mieszkalne, wielorodzinne o łącznej powierzchni użytkowej 5,5 do 6 tys. mkw., wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. Gdy taka dokumentacja powstanie, zamojskiej Radzie Miasta zostanie przedstawiony wniosek o „ustalenie lokalizacji” inwestycji. Taka jest procedura.

Jeśli radni się na to zgodzą, już w 2022 roku byłoby możliwe rozpoczęcie budowy. Planuje się, iż każdy z nowych budynków będzie miał pięć kondygnacji oraz podziemne garaże. Natomiast na parterze powstaną lokale usługowe.

Jest to specyficzna, bardzo w Zamościu potrzebna forma inwestycji. Mieszkania w systemie TBS są „dedykowane” dla osób które mają stabilną sytuację finansową, co pozwoli im na długotrwały najem (na czas nieokreślony), ale nie stać ich na własne lokum. Z takiej formy mogą także skorzystać osoby, którym nie zależy na własności. Co podkreśla zarząd TBS sp. z o.o, mogą to być osoby młode i starsze; całe rodziny, ale także ludzie samotni. Uwzględnione będą także potrzeby osób niepełnosprawnych.