Dlaczego tak się dzieje? Eksperymenty i świetna zabawa na zamojskim Rynku Wielkim

Atrakcji zaplanowano bez liku. Można było np. obejrzeć mobilną, interaktywną ekspozycję pod nazwą „Eksperymentuj!”. Przeznaczono ją głównie dla dzieci w wieku szkolnym, które mogły korzystać z wielu interaktywnych eksponatów. Eksperymentowały także wspólnie z edukatorami z Centrum Nauki Kopernik. Niektóre robiły to z wypiekani na twarzy. Nie zabrakło też trudnych, bardzo ważnych pytań.

- Dlaczego tak się dzieje? - pytał zdumiony, kilkuletni chłopczyk, któremu włosy podniosły się na głowie po dotknięciu dużej, srebrnej kuli. - Czy kółko jest tym samym co kula mamusiu? - dopytywała co jakiś czas ośmioletnia dziewczynka podczas jednego z konkursów. - Przez jaką liczbę się nigdy nie dzieli i dlaczego? Co to jest powietrze? Podpowiedz!