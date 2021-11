Dlaczego unieważniono konkurs na prowadzenie telefonu zaufania? Minister Czarnek odpowiada

– Wszystko co wydarzyło się wokół tego konkursu to jedna wielka ustawka z wielkim uszczerbkiem dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – twierdzi poseł Michał Krawczyk, który chce, by sprawie procedury związanej z prowadzeniem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli.

Przypomnijmy, że konkurs został ogłoszony w kwietniu. We wrześniu minister Adam Niedzielski unieważnił go tłumacząc, że nie został spełniony jeden z warunków konkursu. – To nieprawda – twierdzi tymczasem poseł Krawczyk, który w tej sprawie przeprowadził kontrolę poselską.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że konkurs na prowadzenie telefonu zaufania wygrała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która uzyskała 22,5 pkt na 24 możliwe do uzyskania. W międzyczasie z propozycją prowadzenia takiej infolinii zgłosił się Rzecznik Praw Dziecka, a na początku września konkurs unieważniono.